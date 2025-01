Sci: la svedese Hector vince gigante Kranjska, Goggia quinta

agenzia

Sul podio per l'Albania l'ex azzurra Colturi

KRANJSKA GORA, 04 GEN – La svedese Sara Hector, – 32 anni, oro a Pechino e settima vittoria in carriera che le vale il primato in classifica generale oltre che in quella di disciplina – ha dominato in 1.54.86 lo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora. Sul podio – il secondo per lei e per i colori dell’Albania – la giovane Lara Colturi in 1.56.28 e la neozelandese Alice Robinson in 1.56.38. Per l’Italia la migliore è stata Sofia Goggia, ottima 5/a in 1.56.93. Poi in classifica ci sono anche altre quattro azzurre: Lara Della Mea 19/a in1.58.82, Asja Zenere 22/a in 1.59.20, Ilaria Ghisalberti 23/a in 1.59.41 e Roberta Melesi 28/o in 2.00.25. Domani a Kranjska tocca allo slalom speciale con l’Italia che non ha atlete di punta in questa disciplina.

