Sci: lesione muscolare e ferita profonda al fianco per Shiffrin

agenzia

Nessun danno a ossa e legamenti ma oggi non sarà a bordo pista

ROMA, 01 DIC – La campionessa di sci alpino Mikaela Shiffrin soffre di una “grave lesione muscolare” e di una ferita “profonda” sul lato destro dell’addome in seguito alla caduta di ieri durante il gigante di Coppa del Mondo a Killington, negli Stati Uniti. Lo ha riferito oggi la squadra americana di sci. “Non è stato possibile suturare la ferita perché è troppo profonda e c’è il rischio di infezione”, ha spiegato Courtney Harkins, direttore della comunicazione di US Ski. Gli esami medici effettuati dopo la caduta non hanno rilevato danni ai legamenti e le ossa e gli organi interni sono apparsi in buone condizioni, ha aggiunto la fonte. La sciatrice 29enne, che ieri era in procinto di conquistare la sua 100a vittoria in Coppa del Mondo dopo aver vinto la prima manche, ha commesso un errore nella seconda manche che l’ha fatta precipitare a terra, con la testa. Ha poi colpito due porte ed è stata scaraventata nelle reti di sicurezza. Dopo essere rimasta a terra per diversi secondi, Shiffrin è stata trasportata su una slitta perché era “in stato di shock, completamente incapace di muoversi e temeva traumi agli organi interni”, ha aggiunto Harkins. La due volte campionessa olimpica, sette volte campionessa del mondo e cinque volte vincitrice assoluta sperava di poter fare il tifo per i suoi compagni sulla pista oggi, durante la seconda gara del weekend. Tuttavia, “al momento non riesce a camminare molto bene” e dovrà quindi annullare la sua visita alla pista. Secondo US Ski, la durata della convalescenza non è ancora stata stabilita. Detentrice del record assoluto di vittorie in Coppa del Mondo dall’inizio del 2023, davanti allo svedese Ingemar Stenmark (86), Shiffrin puntava a raggiungere tra ieri e oggi la barriera simbolica dei 100 successi, dopo aver già vinto due volte in tre gare in questa stagione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA