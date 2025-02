Sci: mondiali al via con parallelo a squadre,fatto team italiano

agenzia

Domani in pista Vinatzer-Della Vite-Della Mea-Collomb

SAALBACH, 03 FEB – Mondiali di sci al via, domani a Saalbach, con il parallelo a squadre che andrà in scena dalle 15.15 di martedì 4 febbraio. L’Italia schiererà Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. L’unico precedente da podio per l’Italia nel parallelo a squadre ai Mondiali rimanda all’edizione di Are del 2019, quando la squadra composta da Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Lara Della Mea e Irene Curtoni seppe mettersi al collo la medaglia di bronzo, alle spalle di Svizzera e Austria. I campioni in carica, vincitori dell’oro a Courchevel, nel 2023, sono gli Usa, che schierarono Tommy Ford, River Radamus, Paula Moltzan e Nina O’Brien. Gli americani sconfissero la Norvegia e il Canada.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA