Sci nordico: cdm; 10 km tc a norvegese Amundsen, 9/o Graz

Tripletta Norvegia, 31/o posto per Federico Pellegrino

ROMA, 02 FEB – I norvegesi sono gli assoluti protagonisti del week-end di Coppa del mondo a Cogne. Anche nella 10 km a tecnica libera maschile è tripletta nordica, grazie a Harald Amundsen, che chiude al comando con il tempo di 21’45″1, per 11″7 davanti a Iver Andersen e per 15″7 prima di Martin Nyenget. Fra i top 5 ci sono anche lo svedese Edvin Anger e l’altro norvegese Simen Krueger. L’Italia centra il nono posto con Davide Graz. Giovanni Ticcò mette in pista una gran prova, piazzandosi al 16/o posto tra gli altri azzurri nei primi trenta: Elia Barp, 23/o a 51″9 e Simone Daprà, 27/o a 59″3. Federico Pellegrino chiude al 31/o posto, dopo due giornate molto tirate nelle gare sprint: “Il vento era molto fastidioso ed ha giocato a mio sfavore – le parole di Pellegrino -. Se guardiamo la classifica ho visto che ci sono altri italiani nelle posizioni che contano ed è un buon segno per il futuro del nostro movimento”. Al 33/o posto c’è Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura è 42/o, Alessandro Chiocchetti 49/o, Martin Coradazzi 57/o, Lorenzo Romano 63/o, Mikael Abram 66/o.

