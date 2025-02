Sci nordico: Cdm, alla Norvegia team sprint, 8/i Pellegrino-Barp

agenzia

Nella gara femminile successo della Svezia, azzurre 11/e

ROMA, 31 GEN – La tre giorni di Coppa del mondo di sci di fondo di Cogne si apre nel segno della Norvegia che conquista la team sprint tecnica classica maschile conla vittoria di Even Northug ed Erik Valnes davanti alla Francia (Jules Chappaz e Richard Jouve) e la Svezia hanno lottato fino all’ultimo per il successo. Terza piazza per Svezia (Calle Halfvarsson e Oskar Svensson). Ottavo posto per l’Italia con Federico Pellegrino ed Elia Barp. Nella gara femminile vittoria di Finlandia I (Jasmi Joensuu e Kerttu Niskanen), davanti a Svezia I e Germania I; undicesime Caterina Ganz e Federica Cassol. “Per come è stata pensata – ha detto Pellegrino – la pista non si addiceva proprio alle mie caratteristiche. Ho comunque fatto il massimo, e nelle fasi finali ho preso degli spunti interessanti per la sprint di domani. Vedo tanta gente anche di venerdì pomeriggio, qui a Cogne, e questa è una bella lezione che parte dalla Val d’Aosta, dove sportività e passione per lo sport vanno al di là del semplice tifo”.

