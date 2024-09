Sci: nuovo marchio ‘Latemar’ unisce Trentino e Alto Adige

agenzia

Scelta strategica per tre stazioni all'ombra patrimonio Unesco

ROMA, 05 SET – Latemar, la grande novità nel cuore delle Dolomiti. Si tratta del nuovo marchio con cui si presenteranno, dall’inizio della prossima stagione invernale, le tre località dell’altoatesina Obereggen e le trentine Pampeago e Predazzo. Un marchio strategico per la promozione ed il marketing di un comprensorio che unisce in sé le peculiarità e caratteristiche della Val d’Ega e della Val di Fiemme. I direttivi delle due società impianti, la Obereggen Latemar SpA guidata dall’amministratore delegato Benjamin Kirchmaier col supporto della consigliera dell’Obereggen Latemar SpA e esperta di marketing Liselotte Pichler Kager, presieduta da Siegfried Pichler nonché l’Itap SpA Pampeago guidata dall’amministratore delegato Pietro De Godenz, presieduta da Karl Schmid, hanno realizzato il nuovo logo, scelta strategica per le tre stazioni dolomitiche. All’ombra di quel Latemar, patrimonio Unesco dell’Umanità, da sempre punto di riferimento degli appassionati. In estate come in inverno. Una novità assoluta che associa una località dell’Alto Adige e due del Trentino: Obereggen, Pampeago e Predazzo. Un comprensorio “Unicum” che, in inverno, consente agli appassionati della neve di passare dalle piste altoatesine e trentine senza mai sganciare sci o snowboard. Come in estate, grazie a quel reticolo di sentieri tematici che permettono di raggiungere Pampeago e Predazzo da Obereggen e viceversa. Il nuovo marchio è stato presentato nel rifugio Zischg Alm, luogo scelto non a caso dai direttivi delle società impianti: simbolo indelebile del Latemar, collocato tra Pampeago, Obereggen e Predazzo. «Riteniamo strategico» hanno spiegato i dirigenti delle società impianti «promuovere le prossime stagioni, sia nel contesto invernale che estivo, attraverso il marchio Latemar in ambito nazionale quanto internazionale».

