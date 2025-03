Sci: nuovo programma La Thuile, doppio SuperG e salta discesa

agenzia

Troppa neve: in pista domani e venerdì, sabato giorno di riserva

ROMA, 12 MAR – Troppa neve in pista, sulla Franco Berthod di La Thuile. Dopo la cancellazione delle prime due prove della discesa e, soprattutto, alla luce del fatto che il meteo non promette nulla di buono nemmeno per i prossimi giorni, la giuria Fis ha deciso di cancellare definitivamente la discesa e mantenere i due superG che andranno in scena giovedì 13 e venerdì 14, con sabato 15 marzo quale giorno di riserva, nel caso non si riuscisse a disputare una delle due gare. Entrambi i superG prenderanno il via alle 11 e serviranno a definire la classifica di specialità che, al momento, vede al comando Lara Gut- Behrami con 465 punti, davanti a Federica Brignone con 410 e a Sofia Goggia con 306. La classifica della discesa si deciderà nella gara delle Finali di Sun Valley, dove Brignone dovrà difendere il bottino di 384 punti, rispetto ai 368 di Cornelia Huetter e ai 350 della Goggia. Si consolida quindi il gruppo delle partecipanti alla discesa delle finali, per quanto riguarda l’Italia. Saranno ben sei le azzurre comprese nelle top 25 a staccare il biglietto per l’Idaho: Brignone (1a), Goggia (3a), Laura Pirovano (6a), Marta Bassino (21a), Nicol e Nadia Delago (23a e 25a).

