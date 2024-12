Sci: Odermatt vince anche il gigante Alta Badia, Vinatzer 8/o

agenzia

Bis dello svizzero dopo la discesa, secondo il francese Anguenot

ALTA BADIA, 22 DIC – Lo svizzero Marco Odermatt – 41/o successo in carriera, quarto stagionale e quinto in questa gara dolomitica – ha vinto in 2.31.45 anche lo slalom gigante di cdm di Alta Badia sulla famosa pista Gran Risa. Con lui sul podio il francese Leo Anguenot in 2.32.30 ed il norvegese Alexander Steen Olsen in 2.32.33. Per l’Italia due soli atleti in classifica: il migliore è stato l’altoatesino Alex Vinatzer che con una ottima prova ha chiuso 8/o in 2.33.39 recuperando 16 posizioni sulla prima manche che l’aveva visto solo 24/a. Quando riuscirà a rendere bene in entrambe le discese sarà da podio. Poi c’è il trentino Luca De Aliprandini, protagonista di un grave errore anche nella manche decisiva quando è stato quasi rimbalzato dagli sci in una curva presa con troppa foga, che è finito 13/o in 2.33.67. Domani in Alta Badia si chiude la tappa dolomitica di coppa del mondo con uno slalom speciale.

