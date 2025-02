Sci: Robinson in testa gigante Sestriere, ma Brignone è seconda

agenzia

Fuori Lara-Gut-Behrami,in gara pure Shiffrin ma in forte ritardo

SESTRIERE, 21 FEB – La neozelandese Alice Robinson, fresco argento iridato alle spalle dell’azzurra Federica Brignone, e’ al comando in 1.06.04 dopo la prima manche dello slalom gigante di Sestriere, recupero di uno di quelli non disputati a Mont Tremblant. Ma subito dietro di lei, pur debilitata da una influenza con tosse che l’ha bloccata per alcuni giorni sino a ieri, c’è’ proprio Brignone in 1.06.23 e dunque con un ritardo di soli 19 centesimi. Terzo tempo per l’americana Paula Moltzan , bronzo mondiale a Saalbach, in 1.06.87. Fuori invece per un errore la svizzera Lara Gut- Behrami, principale rivale dI Brignone nella corsa per la conquista della coppa del mondo. Alla gara, dopo aver disertato quella mondiale di Saalbach per paura dopo l’incidente di fine novembre a Killington,,ha partecipato a sorpresa la campionessa Usa Mikaela Shiffrin, a caccia della sua vittoria n.100, che pero’ ha chiuso con forte ritardo in 1.08.93. Per l’Italia – in una gara con il sole sulla pista ”Giovanni Alberto Agnelli” molto varia e con un bel muro finale su cui Brignone e’ stata perfetta, fondo ghiacciato in quota e compatto piu’ in basso – c’è’ poi Sofia Goggia, con una prova pulita ma senza attaccare, in 1.08.14 ed al momento 13/a dopo la prova delle prime quaranta atlete al via. Poco piu’ indietro la piemontese Marta Bassino in 1.08.40. Poi – con Elisa Platino fuori per un errore – la veneta Asja Zenere in 1.09.07 mentre la bergamasca Ilaria Ghisalberti in 1.10.05 e la friulana Lara Della Mea in 1.10.60 sono finite fuori tempo massimo.

