Sci: Roda, “Malagò insostituibile, nessuno alla sua altezza”

agenzia

Presidente Fisi, non ho interessi ma auspico cambio non ci sia

MILANO, 11 OTT – “Sostituire Malagò oggi è impossibile. Un po’ per sua esperienza ma non solo quello; un po’ per la sua persona: ha un ruolo apicale con un grande rapporto con gli atleti e in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina è determinante”. Lo dice il presidente della Fisi, Flavio Roda, riferendosi alla scadenza nel 2025 del mandato del numero uno del Coni Giovanni Malagò. “Ho massimo rispetto per lui – aggiunge Roda al Media Day in corso all’Armani Teatro a Milano – ma non ho nessun interesse personale. Auspico che non ci sia questo cambio, non vedo un sostituto all’altezza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA