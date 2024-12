Sci: Shiffrin ‘l’infortunio é serio, non so quando tornerò’

agenzia

Dopo la caduta a Killington la statunitense a casa dall'ospedale

ROMA, 05 DIC – “È un infortunio serio ed è difficile dire quando rientrerò sulla neve o a gareggiare”. Dopo la caduta di sabato durante la seconda manche del gigante di coppa del mondo a Killington, Mikaela Shiffrin è tornata a casa dall’ospedale ed in un messaggio sui social ha fornito un aggiornamento delle proprie condizioni: “Di certo non ci sarò a Beaver Creek e questo è una gran seccatura. D’altra parte però sono stata fortunata e non mancherò per dare supporto alle mie compagne” ha aggiunto la campionessa statunitense.

