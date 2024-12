Sci: show di Mattia Casse, vince il SuperG in Val Gardena

agenzia

A 34 anni primo successo in carriera per l'azzurro

SELVA DI VAL GARDENA, 20 DIC – In una gara da batticuore come spesso in Val Gardena, l’azzurro Mattia Casse in 1.28.23 ha vinto sulla famosa Saslong il secondo superG stagionale. Per il piemontese di 34 anni è la prima vittoria in carriera dopo tre podi. Alle sue spalle – con un solo centesimo di distacco, pari a 27 cm – l’americano Jared Goldberg in 1.28.24 e primo podio in carriera. Solo terzo ma ben distaccato in 1.28.66 l’asso svizzero Marco Odermatt, vincitore del primo superG a Beaver Creek. Per l’Italia – con cielo quasi sempre coperto e visibilità non perfetta su una pista ripulita dai previsti 20 cm di neve caduti nella notte, qualche raffica di vento e neve in quota, una tracciatura filante adatta ai discesisti e passaggi con dossi e salti su cui si può perdere o guadagnare molto – ci sono poi Dominik Paris 10/o in 1.29.00, Pietro Zazzi 11/o in 1.29.20 e Nicolò Molteni 16/o in 1.29.59. Più indietro Giovanni Franzoni, 30/o in 1.30.05, ed il veterano Christof Innerhofer 35/o in 1.30.19 mentre fuori sono finiti il valdostano Benjamin Alliod ed il giovane gardenese Max Perathoner. Domani sulla Saslong tocca alla discesa, gara che l’anno scorso vide la vittoria di Dominik Paris e nel 2022 il primo podio di Casse,

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA