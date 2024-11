Sci: slalom Gurgl, quattro azzurre in seconda manche

agenzia

Segnali chiari di volonta' di riscatto dopo delusioni a Levi

GURGL, 23 NOV – Segnali chiari di volonta’ di riscatto da parte delle azzurre dopo le delusioni di una settimana fa a Levi. A Gurgl, nel secondo slalom stagionale, sono ben quattro nfatti tre le italiane classificatesi per la seconda decisiva manche. Sono Lara Della Mea 10/a e poi, addirittura la giovane valdostana Giorgia Collomb 26/ a con il pettorale 64. Classificate anche Martina Peterlini e Beatrice Sola ex aequo al 27 /o posto. Fuori per errori sono invece finite Marta Rossetti e Vera Tschurtschenthaler mentre Lucrezia Lorenzi e’ finita fuori tempo massimo per la qualifica, 34/a.

