Sci: slalom Gurgl, vittoria n.99 per Shiffrin, Italia in ripresa

agenzia

Primo podio per l'Albania con l'ex azzurra Lara Colturi

GURGL, 23 NOV – Successo numero 99 in carriera per l’americana Mikaela Shiffrin che in 1.40.22 ha vinto anche slalom speciale di Gurgl. Ma la protagonista del giorno è l’ex azzurra naturalizzata albanese Lara Colturi, eccellente seconda in 1.40.77 e primo storico podio per l’Albania portato, a 18 anni appena compiuti, dalla figlia dell’ex oro olimpico italiano Daniela Ceccarelli. Terza in 1.40.79 la svizzera Camille Rast. Per L’Italia ci sono stati chiari segnali di ripresa perlomeno agonistica rispetto al primo slalom di una settimana fa a Levi. La migliore è stata ancora una volta la trentina Martina Peterlini 20/a in 1.43.35. Poi in classifica anche Beatrice Sola 21/a in 1.43.39. Ha invece inforcato dopo poche poche a friulana Lara Della Mea, ottima 10/a con il pettorale 40 nella prima manche. Fuori per un errore di inesperienza alla terzultima porta pure la giovane valdostana Giorgia Collomb che era stata eccellente nella prima manche piazzandosi 26/a con l’altissimo pettorale 64. Ora per le ragazze c’è la trasferta nordamericana con prima tappa a Killington, nel Vermont: sabato prossimo gigante e domenica speciale. Mikaela Shiffrin, che da queste parti a cominciato a sciare, va a caccia sulle nevi di casa della 100 vittoria di coppa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA