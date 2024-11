Sci: slalom Levi, Peterlini unica azzurra in seconda manche

agenzia

Fuori tempo massimo Lucrezia Lorenzi

LEVI, 16 NOV – La trentina Martina Peterlini con il 16/o tempo e’ l’unica azzurra tra le trenta atlete qualificate per la seconda decisiva manche dello slalom speciale di Levi. Fuori tempo massimo le altre atlete italiane tra cui Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde tragicamente scomparsa in un incidente di allenamento, mentre fuori per un errore è finita Lara Della Mea.

