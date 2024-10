Sci: tumore ai linfonodi del collo ferma lo svizzero Hintermann

agenzia

Il discesista: "Ora devo vincere l'unica sfida che conta"

ROMA, 09 OTT – Lo svizzero Niels Hintermann ha ufficializzato che non parteciperà a nessuna gara in questo inverno 2024-’25. Il 29enne, nella conferenza stampa indetta alla Clinica Hirslanden, ha spiegato perché: “Durante il campo di allenamento in Sudamerica è stato scoperto che avevo un tumore al collo. Si tratta di un cancro dei linfonodi, e un’altra massa è stata trovata sotto una clavicola”. “Purtroppo ancora una volta dobbiamo constatare come la vita sia imprevedibile. La diagnosi è stata uno choc, ma sono grato del fatto che questo tipo di cancro si possa curare bene e che posso avvalermi del sostegno di mia moglie, della mia famiglia e di tutto il mio entourage. Ora si tratta di vincere l’unica sfida che conta”, ha detto il discesista.

