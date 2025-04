Sci:Brignone caduta in gigante Assoluti, via in elicottero

agenzia

Trasportata a Trento. Si teme frattura piatto tibiale

ROMA, 03 APR – Paura per Federica Brignone che è caduta durante lo slalom gigante ai campionati Assoluti in corso in Val di Fassa. L’azzurra, vincitrice dalla Coppa del mondo, è stata portata via in elicottero all’ospedale di Trento. La campionessa valdostana – secondo quanto si apprende – ha inforcato una porta con un braccio ed ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente. E’ stata prima soccorsa e portata a valle in toboga, e poi trasportata in ospedale in elicottero. Sono ora in corso gli accertamenti all’ospedale di Trento, e si attende l’esito per un bollettino. La dinamica della caduta lascia intendere un incidente non privo di conseguenze: si teme una frattura del piatto tibiale, o in alternativa un interessamento del ginocchio, ma solo gli esami in corso potranno definire la situazione. I medici della Fisi sono in contatto con lo staff sanitario dell’ospedale di Trento, e una volta terminati i primi esami e formulata la diagnosi si valutera’ se trasferire Brignone alla clinica della Madonnina a Milano, dove si appoggia di solito la commissione medica della federazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA