Sci:cdm;Brignone vince libera St. Anton,successo numero 30

Quarto posto per l'altra azzurra Pirovano, Goggia caduta

ST ANTON, 11 GEN – Successo n. 30 in carriera e primo in discesa per l’azzurra Federica Brignone, l’italiana più vincente della storia, che in 1’16”08 si è imposta nella libera di St. Anton. Per l’Italia c’è’ anche l’ eccellente quarto posto della trentina Laura Pirovano in 1’16”51. Caduta senza conseguenze Sofia Goggia. Seconda in 1’16”15 la svizzera Malorie Blanc, terza (1’16”26) la ceca Ester Ledecka. Ottimo 6/o tempo (1’16”66) per la campionessa Usa Lindsey Vonn – 40 anni e prima discesa, di cui è stata regina assoluta, a cinque anni dal ritiro dall’agonismo.

