Sci:croato Zubcic in testa al gigante Badia, De Aliprandini 13/o

agenzia

Sulla Gran Risa secondo tempo per il norvegese Steen Olsen

ALTA BADIA, 22 DIC – Il croato Filip Zubcic in 1.16.08 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Alta Badia sulla famosa pista Gran Risa. Dietro di lui il norvegese Alexander Steen Olsen in 1.16.13 e lo svizzero Marco Odermatt in 1.16.27. Miglior azzurro è il trentino luca De Aliprandini che, in una gara come al solito molto aggressiva e con un ottimo primo intermedio, ha commesso però un errore infilando un braccio in una porta ma riuscendo comunque a proseguire chiudendo 13/o in 1.17.42. L’azzurro punta, come già successo in passato, ad una rimonta nella seconda manche. Per l’Italia in classifica ci sono poi, insoddisfatto della sua manche, Alex Vinatzer 21/o in 1.18.12 e ancor più indietro Hannes Zingerle in 1.19.19. Fuori invece Giovanni Borsotti E Filippo Della Vite. Si gareggia su una delle più belle ed impegnative piste di gigante, tutta in ombra, con fondo barrato e spesso ben ghiacciato ma non sempre uniforme, un lungo muro e tracciatura abbastanza veloce e regolare con alcune porte parecchio angolate ed un tratto finale da percorrere in velocità ma senza sbavature. Seconda manche alle 13.30.

