Sci:De Aliprandini, in Val d’Isere posso fare ottimo risultato

agenzia

Domani il Gigante, azzurro punta il podio

ROMA, 13 DIC – Sei giorni dopo la sfida sulla Birds of Prey di Beaver Creek, i gigantisti si ritrovano al cancelletto della Val d’Isere per la terza sfida stagionale tra le porte larghe disegnate sulla Face de Bellevarde; domani, prima manche alle 9:30, seconda alle 13. Saranno sei gli azzurri, con Luca De Aliprandini (pettorale 8) e Alex Vinatzer (15) nel secondo sottogruppo di merito; quindi spazio a Giovanni Borsotti (23), Filippo Della Vite (27), Hannes Zingerle (32) e Simon Talacci (40). In Val d’Isere l’ultimo podio italiano in gigante risale al dicembre 2010 con il terzo posto di Max Blardone, già secondo in precedenza nel 2009 e 2008. Luca De Aliprandini arriva in Francia dopo l’ottavo posto di Beaver Creek. In Val d’Isere il trentino può vantare un quarto, un quinto ed un sesto posto. “La stagione è partita bene con due solidi risultati in top ten a Sölden e sulla Birds of Prey – dice alla vigilia della gara -. Prima di Natale ho la possibilità di affrontare due piste che mi piacciono come Val d’Isere e l’Alta Badia, la gara di casa. Gli allenamenti sono andati bene, mi sento a posto fisicamente: domani cerco di fare due manche all’altezza di quello che sto dimostrando in allenamento. L’obiettivo è proprio quello di arrivare al traguardo consapevole di aver dato il 100% di me stesso. So che riesco a fare così, posso fare un grande risultato”.

