Sci:doppietta svizzera in slalom Flachau, azzurra Della Mea 16/a

agenzia

Brignone lascia pettorale rosso ma ora tutte a Cortina

FLACHAU, 14 GEN – Clamorosa doppietta svizzera dello slalom speciale notturno austriaco di Flachau: ha vinto Camille Rast in 1.55.03 davanti alla sua connazionale Wendy Holdener in 1.55.19 mentre terza e’ finita in 1.55.41 la svedese Sara Hector. Secondo successo in carriera dopo quello di Killington ad inizio stagione ed altri bei piazzamenti , 25 anni e gran classe , Rast ha risalito ben 8 posizioni nella manche decisiva e beffato sulle nevi di casa l’austriaca Katarina Liensberger che aveva dominato la manche d’apertura ma che ha sbagliato troppo nella seconda finendo quarta per la delusione comprensibile del foltissimo pubblico. Miglior azzurra e’ stata la friulana Lara Della Mea, 16/a in 1.57.07 rimontando 9 posizioni nella seconda prova. Poi in classifica anche la trentina Martina Peterlini, 19/a in 1.57.41 mentre fuori , tradita da uno dei tanti grandi dossi artificiali della pista intitolata al campione locale Hermann Maier, e’ finita invece la bresciana Marta Rossetti che, con la 15/a posizione, nella prima manche era stata l’italiana piu’ brava. Insomma, niente di esaltante per le azzurre ma dopo una stagione ancora una volta desolante in questa disciplina c’è’ stato in questo slalom sotto i riflettori almeno il fatto di vedere tre italiane classificarsi per la manche decisiva. In testa alla classifica generale di coppa del mondo, soppiantando l’azzurra Federica Brignone che non gareggia in speciale, c’è’ ora Rast – leader anche nello speciale con 405 – con 533 punti davanti a Hector con 507. L’assente Brignone e’ cosi’ rimasta ferma ai suoi 479 . Ma e’ un sorpasso solo momentaneo quello delle due rivali visto che le prossime gare di sabato e domenica saranno in Italia con la discesa ed il superG di Cortina d’Ampezzo. Sono due discipline in cui Federica e le azzurre eccellono. Ed invece Rast ed Hector hanno poco o nulla da dire. Poi, nei giorni successivi ci saranno un gigante a Plan de Corones ed ancora una libera ed un superG a Garmisch, in Germania. Sono tutte gare in cui Brignone si esalta e avra’ pertanto modo di far capire alle rivali che non vuole assolutamente fari sfuggire l’occasione di conquistare la sua seconda coppa del mondo realizzando un altro storico record per lo sci italiano al femminile.

