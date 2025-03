Sci:Finali; gigante, Brignone 2/a dopo 1/a manche e coppa vicina

agenzia

Fuori l'unica rivale Robinson, in testa Gut-Behrami e Goggia 4/a

SUN VALLEY, 25 MAR – Dopo la prima manche dell’ultimo gigante della stagione alle Finali di Sun Valley anche questa coppa dopo quella generale e di discesa è ormai a portata di mano dell’azzzurra Federica Brignone. E’ infatti finita fuori dopo un errore la neozelandese Alice Robinson, con conseguenti inevitabili lacrime, l’unica sua rivale che guida la classifica di disciplina con 520 punti contro i 500 della valdostana. Brignone – anche lei vittima di un errore – è seconda e le bastera’ finire la gara entro la 12/a posizione per aggiudicarsi la coppa- mentre e’ al comando la svizzera Lara Gut- Behrami. Terza e’ la svedese Sara Hector. Ma Federica, arrabbiatissima per il suo errore su un tracciato scivoloso, sa che nello sci alpino non si puo’ pensare di fare una gara con il freno tirato, con il rischio sul filo dei centesimi di compromettere tutto. Ed allora e’ pronta a ”dare il massimo” anche nella seconda manche. Per l’Italia – sulla lunga, ripida e difficile per le tante contropendenze pista intitolata allo scrittore Ernest Hemingway, che qui visse e mori’- c’è’ poi il bel quarto tempo di Sofia Goggia nonostante un fondo per lei ormai rovinato che le ha fatto commettere errori. 14/o tempo poi in anche per la valdostana Giorgia Collomb, campionessa mondiale juniores, in una gara durissima che ha visto l’uscita di ben 9 delle 29 atlete al via. Manche decisiva alle ore 19.

