Sci:proposta Italia a Fis,’omologare piste allenamento come Cdm’

Federsci: 'anche in Italia individueremo siti in sicurezza'

ROMA, 19 SET – Una serie di proposte concrete per un’azione immediata a favore degli atleti in materia di sicurezza delle piste di allenamento velocità è stata avanzata dal Consiglio federale della Fisi, riunito in sessione straordinaria sotto la presidenza di Flavio Roda. La seduta si è aperta con un ricordo di Matteo Franzoso e tutto il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane atleta scomparso. La proposta, informa la Fisi, si divide in due parti: una internazionale, che sarà sottoposta per competenza alla Fis e una relativa al territorio italiano, di competenza della federazione nazionale. A livello internazionale, vanno identificate alcune piste di velocità dedicate all’allenamento per tutte le nazionali di sci, un paio nell’emisfero Sud, per l’allenamento estivo, e qualcuna in Europa e Nord America per l’allenamento autunnale/invernale. Tutte dovranno essere dotate dei massimi livelli di sicurezza, come nelle piste di coppa del mondo, e gli atleti dovranno indossare tutte le dotazioni di sicurezza richieste per il circuito maggiore. Gli stessi parametri vanno utilizzati per le piste di allenamento per la velocità in Italia. Anche in questo caso, vanno identificate alcune piste dislocate in varie Regioni, che devono servire esclusivamente per l’allenamento di tutte le squadre che fanno attività: dalle Nazionali, alle squadre di Comitato regionale, a quelle dei Gruppi Sportivi, a quelle degli Sci Club. Le dotazioni di sicurezza che queste piste devono avere sono esattamente le stesse richieste per le piste di allenamento internazionale.

