Scommesse: Abodi, ‘calciatori devono capire che sono esempi’

Il ministro a Montegranaro al cantiere del nuovo palasport

ANCONA, 18 APR – “Posto che chi ha già pagato non deve farlo due volte, i calciatori sono degli esempi e devono capire che, al di là del bene o del male che si fanno, i loro comportamenti sono esemplari. Crediamo che la maglia azzurra con lo scudetto dell’Italia sul petto rappresenti la testimonianza dell’eccellenza sportiva ma anche del comportamento corretto che rispetta le leggi dello sport e dello Stato”. Lo ha ribadito in merito alle inchieste sulle scommesse il ministro dello Sport, Andrea Abodi nel pomeriggio a Montegranaro (Fermo) per un sopralluogo nel cantiere del nuovo palazzetto dello sport.

