Scommesse: Aic “Problema é generazionale, non dei calciatori”

"Servono campagne di sensibilizzazione e coinvolgere i genitori"

ROMA, 15 APR – “Il problema é generazionale, non dei calciatori. Il problema sono i nostri ragazzi e per aiutarli bisogna che il governo trovi i fondi per campagne di sensibilizzazione ad hoc. E poi bisogna coinvolgere di più i genitori. Perché se non si fa niente prima, dopo i 14-16 anni é già tardi”. Spostare l’attenzione dalla “morbosità” dei media e delle chat “pubblicate illecitamente” agli “esempi positivi” di chi ha sbagliato, ma poi si é adoperato per rimediare, é l’obiettivo dell’Aic, espresso dal presidente Umberto Calcagno, per minimizzare in futuro gli effetti del gioco d’azzardo in ambito sportivo. “Il presupposto é che questi ragazzi hanno un problema di ludopatia, non hanno commesso illeciti” aggiunge. “Per loro che agiscono in ambito sportivo – dice ancora Calcagno – la funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione va addirittura potenziata”.

