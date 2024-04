Scontri all’Euganeo, le decisioni del giudice sportivo: la finale Catania-Padova a porte chiuse e 10.000 euro di multa per il club etneo

CALCIO E VIOLENZA

Il grave comportamento dei tifosi rossazzurri ha portato alla decisione di far disputare senza pubblico la partita che assegnerà la Coppa Italia di Serie C

Arrivano le decisioni de Giudice sportivo per gli scontri provocati dai tifosi catenesi nella finale di andata di Coppa Italia Serie C all’Euganeo di Padova. Putroppo (ma era ampiamente prevedibile) la finale di ritorno, quella che assegnerà il trofeo a una delle due formazioni, in programma al “Massimino” il prossimo 2 aprile, si giocherà a porte chiuse.

Il Giudice Sportivo ha anche inflitto multe salate alle due società. Diecimila euro di sanzione per il Catania e 5.000 per il Padova.

Il dispositivo

Secondo il Giudice Sportivo «appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del Catania», le cui condotte «costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica». Viene sottolinata nel dispositivo la ritardata ripresa del gioco dopo l’intervallo di circa 4 minuti a causa, peraltro, dell’invasione di campo da parte di un numero consistente di tifosi ospiti» che hanno messo a rischio l’incolumità delle persone presenti provocato danni all’impianto sportivo.

Alla luce di tutto ciò «appare congrua – sempre per il Giudice – la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l’obbligo a carico della Società Catania di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all’irrogazione di un’ammenda». Per cui viene comminata «la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000 di ammenda».

Il giudice infine «dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società Catania disputerà dopo la data di pubblicazione della presente decisione (Finale di Ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024)».

Nel deserto

Il 2 aprile, con inizio alle 20,30, la sfida sarà quindi regolarmente ospitata nell’impianto catanese, ma senza la presenza di tifosi.

Gli incidenti provocati allo stadio Euganeo hanno determinato una restrizione che penalizza la maggioranza assoluta di sportivi che erano già pronti a far registrare il sold out. Non era difficile ipotizzare la presenza di 20 mila spettatori. Invece si giocherà nel deserto. Prevista, come per il match d’andata, la diretta in chiaro su Raisport.