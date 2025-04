Scontro Maignan-Jimenez, portiere Milan via in barella

agenzia

Giocatore cosciente portato in ospedale per accertamenti

ROMA, 11 APR – Brutto scontro di gioco tra il portiere del Milan Maignan ed il compagno di squadra Jimenez al 5′ del secondo tempo di Udinese-Milan. Nell’impatto il portiere rossonero ha avuto la peggio ed è rinasto a terra. Immediatamente soccorso il giocatore francese è uscito in barella ma cosciente. Il giocatore ha riportato, secondo le prime informazioni, un trauma cranico ed è stato poi portato in ospedale per accertamenti. Anche Jimenez è stato sostituito una quindicina di minuti dopo lo scontro di gioco con Maignan. Il giocatore spagnolo, che inizialmente era rimasto in campo, si è poi accasciato richiamando l’attenzione dei medici del Milan che ne hanno chiesto la sostituzione. Jimenez è uscito dal campo sulle sue gambe ed è stato portato negli spogliatoi per i controlli.

