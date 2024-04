Scudetto Inter: Inzaghi, ‘campionato dominato e strameritato’

agenzia

'Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui, ora festeggiamo'

MILANO, 23 APR – “Si è lavorato e non si è mollato, non ha parlato chi non doveva, ho solo da fare vedere i trofei io, nessun sassolino. Voglio festeggiare coi miei tifosi e finire nel migliore dei modi il campionato ora, un campionato dominato e strameritato, ora è giusto goderselo, abbiamo lavorato tanto per arrivare qui”. Così il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria dello scudetto. L’allenatore nerazzurro è stato protagonista anche di un siparietto col fratello Simone, presente nello studio: “Chi metterei tra Lautaro, Thuram e mio fratello Pippo? Magari gioco 3-4-2-1 così giocano tutti e tre e faccio riposare Mkhitaryan una partita” ha risposto l’allenatore nerazzurro.

