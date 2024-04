Scudetto Inter: Marotta, seconda stella traguardo straordinario

agenzia

Dedica principale per Zhang, meriti in primis di Inzaghi

MILANO, 22 APR – “La dedica principale è per Steven Zhang, che ha sofferto a distanza. Dedica per i tifosi impeccabili. E poi i meriti, in primis di Simone Inzaghi. Inzaghi è artefice e leader di questo gruppo. Poi Ausilio, Baccin, Zanetti, tutti i dipendenti, donne e uomini. Abbiamo curato i particolari. La seconda stella è un traguardo storico e straordinario”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn dopo la vittoria dello scudetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA