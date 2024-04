Scudetto Inter: Milano in festa, migliaia in Piazza Duomo

agenzia

Tifosi tra San Siro e i luoghi simbolo della città

MILANO, 22 APR – Da pochi minuti l’Inter ha vinto lo scudetto e subito migliaia di tifosi si stanno riversando in piazza Duomo, fuori dallo stadio di San Siro, dove poiché era un derby in casa Milan in tanti non sono potuti entrare, e lungo le circonvallazioni della città. Nonostante la pioggia e il freddo è festa grande un po’ dappertutto. Tante le bandiere e i cartelli o gli striscioni con disegnata la doppia stella per l’aggiudicazione del ventesimo campionato di Serie A.

