Serena Williams ‘adoro Sinner. Clostebol? A me davano 20 anni’

agenzia

Ex n.1 al Time sorpresa per trattamento riservato ad altoatesino

ROMA, 16 APR – Parla anche di Jannik Sinner, Serena Williams, in una lunga intervista su Time, che l’ha inserita tra le 100 persone più influenti nel 2025, e se da un lato si definisce grande fan dell’altoatesino, dall’altro non nasconde una certa ‘sorpresa’ per il trattamento riservato al n.1 al mondo sulla vicenda Clostebol con i tre mesi di sospensione che scadranno il 4 maggio. “Sono stata messa in cattiva luce così tanto, che non voglio abbattere nessuno”, dice, l’ex n.1 del tennis femminile aggiungendo che è entusiasta dell’imminente rientro di Sinner a maggio agli Internazionali d’Italia. “Il tennis maschile ha bisogno di lui”. Ma, dice Serena Williams, “se l’avessi fatto, avrei avuto 20 anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto il Grande Slam”. Williams definisce Sinner “una personalità fantastica. Amo il ragazzo, amo questo gioco. È un grande per questo sport”. La Williams dice di essere sempre stata molto attenta a ciò che entrava nel suo corpo, non prendendo nulla di più forte dell’Advil per paura di ingerire qualcosa che potesse metterla nei guai. Uno scandalo sulle droghe per migliorare le prestazioni l’avrebbe fatta finire “in prigione”, dice ridendo. “Ne avreste sentito parlare in un altro multiverso”. Williams fa poi il paragone con Maria Sharapova, nel 2016 fermata inizialmente due anni per doping (poi lo stop è stato ridotto a 15 mesi) per uso non intenzionale. “Non posso fare a meno di pensare a Maria per tutto questo tempo. Non posso fare a meno di provare compassione per lei”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA