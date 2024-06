agenzia

Ora per il tecnico si parla di Marsiglia e anche Lazio

OPORTO, 04 GIU – Sergio Conceiçao lascia il Porto, squadra che allenava dal 2017. Lo ha annunciato il club confermando una ‘voce’ che girava da giorni. Di recente Conceiçao aveva prolungato il suo contratto, ma l’elezione alla presidenza del Porto del suo ex collega André Villas-Boas ha fatto precipitare la situazione. Ora, secondo la stampa portoghese, Conceiçao potrebbe andare ad allenare il Marsiglia, che cerca ancora un tecnico e lo avrebbe contattato. Ma si parla anche di Lazio (squadra di cui il portoghese è stato un calciatore benvoluto dai tifosi) in caso di ‘divorzio’ fra il presidente Lotito e il tecnico Tudor. L’ultimo trofeo conquistato da Conceiçao alla guida del Porto è stata la Coppa del Portogallo dello scorso 26 maggio, ma il tecnico ha vinto anche tre campionati, nel 2018, 2020 e 2022. In quello conclusosi da poco il Porto si è piazzato terzo, ma con ben18 punti di distacco dallo Sporting Lisbona e anche questo è alla base della decisione di separarsi dall’allenatore. Ora sulla panchina dei ‘Dragoes’ dovrebbe andare Victor Bruno, che finora era l’assistente di Conceiçao.

