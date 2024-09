Serie A: Atalanta-Como 2-3

agenzia

Dea in vantaggio nel primo tempo, poi i lariani la ribaltano

BERGAMO, 24 SET – Il Como batte 3-2 l’Atalanta nel recupero della gara rinviata ieri a Bergamo a causa della pioggia, ultima partita della quinta giornata di serie A. Dea in vantaggio al 18′ 18′ con Zappacosta, ma all’inizio del secondo tempo arrivano il gol di Strefezza, l’autorete di Kolasinac e la rete di Fadera a ribaltare il risultato. Inutile, nel recupero, il rigor trasformato da Lookman. I lariani, alla prima vittoria, salgono a 5 punti in classifica, uno in meno dei nerazzurri.

