Serie A: Atalanta-Fiorentina 2-3

agenzia

Doppietta di Belotti a Bergamo, allarme azzurro per Scalvini

ROMA, 02 GIU – La vittoria della Fiorentina per 3-2 sull’Atalanta a Bergamo, nel recupero della 29/a giornata, ha chiuso il campionato di serie A 2023/24, con i lombardi che hanno mancato l’assalto al terzo posto. Una doppietta di Belotti e un gol di Nico Gonzalez hanno regalato tre punti a Italiano nella sua ultima uscita sulla panchina viola, mentre per i nerazzurri, sempre nel primo tempo, hanno segnato Lookman e Scalvini. Il difensore dopo la rete si è fatto male ed è uscito anzitempo, creando allarme per la sua convocazione in nazionale. Al termine, i giocatori hanno festeggiato anche l’arbitro Orsato, alla sua ultima partita di serie A.

