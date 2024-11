Serie A: Atalanta-Udinese 2-1

agenzia

Arriva in rimonta la 6/a vittoria di fila per i bergamaschi

ROMA, 10 NOV – L’Atalanta batte 2-1 l’Udinese nel lunch match della 12/a giornata di campionato, una vittoria in rimonta che consente ai nerazzurri di affiancare momentaneamente a quota 25 punti il Napoli, che gioca stasera a San Siro contro l’Inter. I friulani vanno in vantaggio al 48′ pt con Kamara, ma nella ripresa l’Atalanta pareggia all’11’ con Pasalic e al 16′ la ribalta grazie ad un’autorete di Isaak Toure. Per la squadra di Gasperini è la sesta vittoria consecutiva in campionato, per l’Udinese la terza sconfitta di fila.

