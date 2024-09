agenzia

Samardzic risponde a Castro

BOLOGNA, 28 SET – Bologna-Atalanta 1-1 (0-0) in uno degli anticipi della sesta giornata del campionato di Serie A. A segno per i rossoblu Castro (46′). Bergamaschi in gol con Samardzic (90′)

