Serie A: Bologna-Inter 1-0

agenzia

Gol Orsolini al 94', nerazzurri agganciati dal Napoli in testa

ROMA, 20 APR – Il Bologna batte l’Inter 1-0, big match della domenica di Pasqua, un risultato frutto di una rete in pieno recupero di Orsolini che permette al Napoli di raggiungere in testa i nerazzurri. La partita al Dall’Ara è entrata subito nel vivo, con i nerazzurri pericolosi con Lautaro e Carlos Augusto, ma i rossoblù hanno sfiorato il gol con Dallinga, il cui tap-in è stato salvato da Pavard, Nella ripresa si è alzato il livello agonistico ma le palle gol sono state poche. Ravaglia ha sfiorato l’autorete con la palla finita sul palo ma gli emiliani si sono gettati in avanti nel finale, trovando la rete con Orsolini entrato a metà ripresa.

