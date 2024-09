Serie A: Cagliari-Empoli 0-2

agenzia

Toscani ancora imbattuti sono al momento secondi in classifica

CAGLIARI, 20 SET – L’Empoli batte 2-0 il Cagliari nel primo anticipo della quinta giornata di serie A e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, con nove punti, insieme al Napoli. Gli uomini di D’Aversa, all’esordio in panchina dopo la squalifica, hanno colto una vittoria importante e meritata in trasferta grazie alle reti di Colombo al 33′ del primo tempo e di Esposito all’inizio della ripresa. La squadra toscana è ancora imbattuta, mentre il Cagliari ha subito la terza sconfitta in tre gare ed è penultimo con soli due punti. Netta la contestazione dei tifosi a fine gara.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA