Serie A: Cagliari-Parma 2-1

agenzia

La squadra di Nicola torna a vincere dopo 2 sconfitte di seguito

ROMA, 09 FEB – Il Cagliari vince lo spareggio salvezza (2-1) con il Parma. E vola a più quattro dal terzultimo posto, occupato proprio dai ducali. Un ritorno al successo dopo due sconfitte di fila firmato da un autogol di Vogliacco e dalla prima rete italiana di Coman, romeno ex Steaua passato dal Qatar e approdato in Sardegna giusto in tempo per segnare il gol della sicurezza, appena due minuti dopo l’ingresso in campo. Per il Parma gol della speranza di Leoni, ma la squadra ospite non è riuscita mai a rendersi pericolosa nei minuti finali. E’ finita cosi’ 2-1 per i padroni di casa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA