Serie A: c’è Inter-Napoli, lo scudetto passa da San Siro

agenzia

Test derby per la Juventus, il Toro sogna il colpaccio

ROMA, 08 NOV – Inter contro Napoli al Meazza, il ritorno a San Siro di Conte e Lukaku, con Atalanta, Lazio, Fiorentina e Juventus spettatrici interessate. Il posticipo di Serie A a San Siro si preannuncia un insieme di emozioni e che potrebbe dare una prima scossa alla lotta scudetto. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, partono ampiamente favoriti a 1,85 contro il 4,00 dei partenopei mentre il pareggio si gioca a 3,60. Tra i protagonisti più attesi ci sono i bomber Lautaro Martinez, in gol a 2,50, e il grande ex belga, Lukaku, nel tabellino dei marcatori a 3,75. Fondamentali potrebbero essere i centrocampisti con Frattesi, gol o assist a 3,25, mentre si sale a 5,00 per una rete o un passaggio vincente di McTominay. È invece centrato sul derby della Mole il sabato di campionato, dove la Juventus vede i tre punti dato che il Toro non espugna il campo dei cugini dall’aprile 1995. Gli esperti Sisal prevedano una vittoria dei ragazzi di Thiago Motta a 1,57 contro il 7,00 dei granata mente si scende a 3,75 per il pareggio. Dusan Vlahovic, primo marcatore a 3,60, è pronto a far festa nella stracittadina ma Teun Koopmeiners, assist a 5,00, potrebbe supportarlo nell’impresa. In casa Torino, Toni Sanabria, in gol a 5,00, sembra essere l’uomo più pericoloso ma molto passerà dai piedi di Nikola Vlasic, gol o assist a 4,50.

