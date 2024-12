Serie A: cinque giocatori squalificati, tutti per una giornata

agenzia

De Sciglio unico espulso, 10mila euro multa a Milan e Fiorentina

ROMA, 17 DIC – Sono cinque i calciatori di serie A fermati dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 16/a giornata. In particolare, un turno di squalifica è stato inflitto, oltre ad un’ammenda di5mila euro, al difensore dell’Empoli Mattia De Sciglio, espulso dalla panchina per “avere rivolto a voce alta una critica irrispettosa al direttore di gara e, a notifica del provvedimento, colpito con un pugno la parte superiore della panchina”. Una giornata di stop dovranno osservare anche quattro giocatori che erano diffidati: Saul Coco del Torino, Dodo della Fiorentina, Marten De Roon dell’Atalanta e Daniel Maldini del Monza. Quanto alle altre figure, osserveranno un turno di squalifica il vice allenatore del Torino, Neves Godino, e il collaboratore tecnico dell’Empoli Marco Piccioni, entrambi espulsi. Per le società, il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 10mila euro alla Fiorentina “per avere suoi sostenitori lanciato un petardo, un bengala ed un seggiolino nel recinto di gioco, nonché una lattina di birra in direzione dei vigili del fuoco”, e al Milan “per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria e verso l’arbitro. Per lanci di fumogeni, petardi e oggetti vari pagheranno ammende anche il Cagliari e il Lecce (tremila euro), il Bologna (duemila) e il Torino (1.500).

