Serie A: Cremonese-Sassuolo 3-2
Decide nei minuti di recupero rigore di De Luca
CREMONA, 29 AGO – Cremonese-Sassuolo 3-2 (2-0). Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Bianchetti, Baschirotto, Zerbin (36′ Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (21′ st Grassi), Vandeputte (29’st Payero), Pezzella, Vazquez (29’st Okereke), Sanabria (36’st De Luca). (16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 17 Sernicola, 23 Ceccherini, 48 Lordipanidze, 55 Folino). All.: Nicola. Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (1’st Candè), Vranckx (23’st Lipari), Matic (36’st Iannoni), Boloca (1’st Volpato), Berardi, Pinamonti, Laurienté (23’st Fadera). (12 Statalino, 13 Turati, 16 Zacchi, 8 Ghion, 15 Pieragnolo, 17 Paz, 19 Romagna, 24 Moro, 77 Pierini). All.: Grosso. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Reti: nel pt 37′ Terracciano, 39′ Vazquez, nel st 18′ Pinamonti, 28′ (rig.) Berardi, 47’st (rig.) De Luca. Angoli: 5-4 per la Cremonese. Recupero: 1′ e 5′. Ammoniti: per gioco falloso Sanabria, Doig, Grassi, Iannoni. Spettatori: 10.311.