Serie A: decollano ascolti su Dazn,6 milioni per la 5/a giornata

Due milioni per Inter-Milan. Un milione e 4mila per Juve-Napoli

ROMA, 25 SET – Record di ascolti per Dazn nella quinta giornata di Serie A: oltre 6.100.000 tifosi hanno seguito le partite. Durante la scorsa stagione, un risultato simile si era ottenuto soltanto alla nona giornata quando, il 22 ottobre, si disputò il big Milan-Juventus. La nuova stagione del campionato cominciato ad agosto, sebbene si sia solo alla quinta giornata, sembra promettere bene anche grazie alle soprese ed i colpi di scena che hanno caratterizzato queste settimane. La partita tra Inter e Milan è stata la regina degli ascolti con quasi due milioni di spettatori (1.972.264). Il ‘match svolta’ per Fonseca, sbloccato all’89’ grazie al colpo di testa di Matteo Gabbia, si posiziona come secondo miglior derby su Dazn, staccando di gran lunga i numeri della scorsa stagione quando, alla quarta giornata, lo stesso big match aveva incollato allo schermo 1.623.051 spettatori. Grande riscontro anche per l’altro big match della giornata: la sfida del sabato pomeriggio tra Juventus e Napoli ha avuto un totale di oltre un milione e quattrocentomila spettatori collegati. Numeri positivi confermati anche su “Fan Zone”, la “live chat” che permette ai tifosi di commentare la partita con gli altri spettatori e partecipare a sondaggi. Gli utenti collegati hanno raggiunto il picco di 2 milioni.

