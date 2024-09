Serie A, due giornate di stop a Dawidowicz del Verona

agenzia

Fermati per un turno Guilbert (Lecce) e Cancellieri (Parma)

ROMA, 25 SET – In relazione alle partite del quinto turno della Serie A di calcio, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Dawidowicz del Verona (più una ammenda di 5.000 euro) “per avere, al 20′ del primo, a gioco in corso, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Una giornata dovranno scontare Guilbert (Lecce) “per avere, al 2′ del secondo tempo, inferto una manata a un calciatore della squadra avversaria” e Cancellieri (Parma) “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”.

