Serie A: Fiorentina-Como 1-2

Viola avanti con Mandragora, Kempf e Addai la ribaltano

FIRENZE, 21 SET – Il Como vince 2-1 al Franchi, superando in rimonta la Fiorentina, andata in vantaggio già al 6′ con Mandragora ma ripresa poi da Kempf al 20′ et e Addai in pieno recupero. I viola hanno spinto di più nei primi 45 minuti, lasciando però in seguito troppo spazio ai lariani nei secondi e subendo così la seconda sconfitta consecutiva. In classifica, il Como sale a sette punti, la viola resta a due dopo quattro partite.

