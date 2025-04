Serie A: Fiorentina-Empoli 2-1

agenzia

Adli e Mandragora regalano alla Viola il successo nel derby

ROMA, 27 APR – La Fiorentina vince di misura, per 2-1, il derby toscano con l’Empoli continuando così a coltivare le proprie ambizioni in chiave europea. La squadra di Palladino ha guadagnato un doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Adli e Mandragora (in rovesciata). Nella ripresa il gol degli ospiti con Fazzini. Inutile il forcing finale dell’Empoli, alla fine ha vinto la Viola.

