Serie A: Fiorentina-Monza 2-1

Nico Gonzalez e Arthur rispondono al gol iniziale di Djuric

FIRENZE, 13 MAG – La Fiorentina batte il Monza per 2-1 in rimonta, con Nico Gonzalez e Arthur che rispondono al gol iniziale di Djuric, e conquista il momentaneo ottavo posto in classifica (scavalcando il Napoli, prossimo avversario dei viola) che oggi vuol dire Europa in Conference League. Una partita che ha visto la squadra di Italiano inizialmente soffrire ma dopo il gol subito, come spesso è capitato durante la stagione, ha cambiato marcia per arrivare a vincere la partita.

