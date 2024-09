Serie A: Fiorentina-Monza 2-2

agenzia

Viola salvati da un gol del neo acquisto Gosens al 51' st

ROMA, 01 SET – Un gol del nuovo acquisto Gosens al sesto minuto di recupero del secondo tempo salva la Fiorentina da una sconfitta interna contro il Monza, fino a quel momento in vantaggio per le reti, tutte nei primi 45′, di Djuric e Maldini per gli ospiti e di Kean per i viola. Entrambe le squadre rimandano quindi l’appuntamento con la prima vittoria in campionato.

