Serie A: Genoa-Cagliari 2-2

Un punto alla 'prima' di Vieira, due rigori per i sardi,

GENOVA, 24 NOV – Genoa e Cagliari hanno pareggiato 2-2 nel lunch match della 13/a giornata di serie A. I rossoblù guidati per la prima volta da Patrick Vieira sono andati in svantaggio all8′ su rigore trasformato da Marin, pareggiando poco dopo Frendrup. A inizio del secondo tempo, il 2-1 siglato da Miretti, ma un altro rigore per il Cagliari, segnato da Piccoli, ha determinato il risultato finale. Nel finale, è entrato per qualche minuto Mario Balotelli.

