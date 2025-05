Serie A, il Napoli pareggia a Parma ma resta primo: solo un punto anche per l’Inter

La lotta scudetto

Grandi emozioni nella penultima giornata di serie A, con le prime due squadre in classifica ancora distanti un punto

L’Inter pareggia 2 a 2 contro il Bologna e fallisce l’occasione di riportarsi in testa alla classifica di Serie A dopo una partita dove succede di tutto. Resta a 78 punti: il Napoli, fermatosi con un pareggio 0 a 0 a Parma, resta primo a 79 punti.

Ma se la lotta per il tricolore si deciderà all’ultima giornata, con il Napoli ancora una volta “padrone” del proprio destino per conquistare il campionato, la serata ha smosso la classifica anche per la qualificazione alla prossima Champions. Con l’Atalanta già certa del terzo posto è la Juventus a occupare il quarto posto con 67 punti grazie alla vittoria di 2 a 0 sull’Udinese. La Roma, nonostante la netta vittoria per 3 a 1 sul Milan, resta quinta a un punto di distanza. Terzultime Lecce ed Empoli: a distanziarle dal Parma e dalla salvezza solo due punti.

La classifica dopo la 39esima giornata